شاهد: أول منزل عائم ومطبوع بتقنية الأبعاد الثلاثية في جمهورية التشيك

منزل "برفوك" هو أول منزل ثلاثي الأبعاد، وهو عبارة عن جوهرة معمارية جديدة في جمهورية تشيكيا. المنزل تمّ بناؤه باستخدام روبوت صناعي مجهز بذراع طباعة خاص، وقد اطلق عليه تيمنا اسم "ماشا". تم بناء المنزل باستخدام خرسانة تحتوي على ألياف نانو البروبلين ومواد لدنة وأخرى لتعزيز تقويته.

ويقول المصممون إن البيت الجديد يشبه بناء قلعة رملية على الشاطئ.

FREURN FREURN

وتبلغ مساحة هذا المنزل الأول من نوعه 43 متراً مربعاً ويضم غرفة استقبال وغرفة نوم وحمام ويصل سعره إلى 140 ألف يورو.

ويقول الفريق، الذي أنجز هذا المشروع، إن عملية الإنجاز كانت سريعة، كما أن المنزل يملك العديد من المزايا، إذ بإمكان صاحب البيت اختيار التصميم الذي يناسب ذوقه، كما يمكن بناؤه في المدينة أو في منطقة ريفية أو حتى على ضفاف البحر أو النهر.

وسيتم عرض المنزل الجديد لبعض الوقت على ضفاف نهر فلتافا في براغ.

FREURN FREURN

ويشير المشرفون على المشروع إلى أن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تسمح ببناء المنزل بشكل أسرع بحوالي 7 مرات من استخدام الطرق التقليدية.