مياه الصرف الصحي تكشف نسبة تعاطي المخدرات خلال فترة الحجر في أمستردام

وجد باحثون هولنديون أجروا دراسة على مياه الصرف الصحي، أن تعاطي المخدرات غير المشروعة في أمستردام، تراجع بشكل كبير خلال الشهر الأول من الحجر الذي فرض بسبب تفشي فيروس كورونا.

معهد الأبحاث التابع لشركة " KWE" أشار إلى أن سبب الانخفاض قد يكون تراجع عدد السائحين في البلاد، وإغلاق المقاهي الليلية.

وأكد المعهد على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لفهم أفضل لآثار الإغلاق على نسبة تعاطي المخدرات.

وتعتبر المقاهي التي تبيع المخدرات عامل جذب للسياح الأجانب، رغم أن السكان المحليين يتعاطونها أيضا.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام القنب خلال الإغلاق بقي على حالة مقارنة بالعام الماضي.

وقال الباحثون، إن تراجع استخدام المواد المخدرة غير القانونية كان في أمستردام فقط، بينما بقي على حاله في مدينتي أوتريخت وأنيدهوفن، وهما مدينتان لا تستقبلان العدد ذاته من السياح كالعاصمة.

وبحسب المعهد الذي درس عينات من مياه الصرف الصحي على مدى 18 – 24 يوما خلال شهر مارس، فإن تعاطي مادة الاكتاسي المخدرة تراجع بنسبة 50% في أمستردام، مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي، وأن مخدر الأمفيتامين تراجع بنسبة الثلث والكوكايين تراجع بنسبة 25%.

وعندما أعلنت الحكومة الهولندية قرار الإغلاق، بدأت حالة من الذعر بين المتعاطين، حيث اصطف الكثيرون في طوابير طويلة خارج المقاهي التي تبيع المواد المخدرة.