هل تحولت مصانع اللحوم في هولندا إلى بؤرة لتفشي كورونا؟

أغلقت السلطات في هولندا مصنعا لتعبئة اللحوم، ليصبح المصنع الثالث الذي يتم إغلاقه خلال أسبوع، بسبب مخاوف من أن يكون مصدرا لتفشي فيروس كورونا.

وقد تم إغلاق مصنع فان روي في جنوب البلاد لأسباب صحية، بعد إجراء اختبارات صحية لنحو 130 من العاملين. وقالت هيئة الأمن الإقليمية إن نتائج الاختبار أثبتت إصابة 16% من العاملين في المكان بفيروس كورونا ما قد يزيد المخاطر من أن يصبح المصنع بؤرة لتفشي الوباء خلال فترة قصيرة.

ومن المفترض أن يستمر الإغلاق حتى الثاني من يونيو المقبل.

ويعمل في مجال صناعة اللحوم المعبأة ومسالخ الماشية في هولندا نحو 30000 شخص.