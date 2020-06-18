شاهد: الشرطة الفرنسية تتدخل لتفريق زبائن هجموا لشراء "بي إس 4" بسعر مغر

أمام تدفق العدد الكبير من الزبائن في يوم الافتتاح، ألغى متجر جديد تابع لسلسلة "ليدل" التجارية في الضاحية الباريسية "أورجيفيل" عرض بيع مغر، خاص بأجهزة "بلاي ستيشن 4"، مقابل 95 يورو فقط ، وهو الجهاز الذي يباع عادة بسعر 300 يورو.

والإلغاء تم أمس الأربعاء.

وعندما سحب المتجر عرضه، كان هناك حشد لعشرات الناس الذين كانوا يتدافعون وهم يحاولون الوصول إلى داخل المتجر، فما كان على الشرطة سوى أنها تدخلت لتفريق الزبائن الذين لم يكونوا سعداء.

وكان الناس وصلوا بالفعل في طوابير طويلة، قبل أن يفتح المتجر أبوابه على الساعة الثامنة صباحاً، بل وهناك من أقام في خيمة أمام المدخل، طوال الليل.