فتاة تنجو من هجوم دب بفصل "لاب توب"

تعرضت مراهقة أمريكية في جنوب كاليفورنيا لهجوم من دب أثناء قيلولتها خارج منزلها، وتمكنت الفتاة من النجاة بعد معركة مع الدب استخدمت فيها جهاز اللاب توب.

وقد استسلمت الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عاما للنوم على كرسي في حديقة منزلها بقرية سييرا ميدر، بحسب باتريك فوي، خبير الحيوانات، وأضاف:"استيقظت على صوت الدب وهو يقترب منها، وهاجمها على الفور، وتعرضت الفتاة لجروح في يديها وساقيها جراء الهجوم".

وقد استخدمت الفتاة جهاز حاسوبها المحمول، حيث تمكنت من ضرب الدب ما أصابه بالذهول لوهلة تمكنت خلالها من الهروب إلى داخل منزلها".

وأضاف باتريك:"لقد قاومت بشراسة، وهو ما يجب أن تفعله في هكذا مواقف".

وقد حضرت الشرطة إلى موقع الحادث، ومن ثم ضباط الحياة البرية، حيث تم تتبع الدب وتقفي أثرة.

وأكد باتريك أن هذا الهجوم كان غير مبرر، فالفتاة لم تكن تحمل طعاما، كما أنها لم تقترب من صغار الدب، ومن المرجح أنها كانت تراها كفريسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها دب شخصا نائما، إذ تعرض شخص مشرد لهجوم دب العام الماضي ولم يتم حينها إمساك الدب المهاجم.

وقد تم أخذ عينات من الحمض النووي للفتاة، ليتم مطابقتها في مختبر شرعي، وتم التأكد من كل البيانات في اليوم التالي، وقد تم الإمساك بدبين بعد أيام، حيث أجريت فحوص لمطابقة الحمض النووي لكن لم يكن أي منهما الدب المهاجم، ليتم إطلاقهما من جديد، وفي هذه الحالة فقد تم أخذهما إلى مسافة 25 كيلومترا داخل الغابات لإطلاق سراحهما.

وفي حال قامت السلطات بإمساك الدب المهاجم، فعادة تقوم بقتله بشكل رحيم خوفا من مهاجمة المزيد من البشر.

وتعتبر كاليفورنيا موطنا للدببة السوداء، والقليل من الدببة البنية.