الصين تؤكد أن تجدد وباء كوفيد-19 "تحت السيطرة"

أكدت الصين الخميس أن تجدد انتشار عدوى كوفيد-19، خاصة في بكين، صار "تحت السيطرة"، مستبعدة خطر موجة ثانية للفيروس الذي تجاوزت حصيلته 450,386 وفاة في العالم، وهو عدد تضاعف خلال شهر ونصف شهر.

وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس إنها تأمل "بشكل متفائل جداً" أن تكون مئات ملايين جرعات اللقاح متوفرة بحلول نهاية العام، ومليارا جرعة في 2021. لكن اللقاح الذي تختبر أكثر من 200 صيغة منه حول العالم، لا يزال بصدد التطوير.

وقالت المديرة العلمية للمنظمة سوميا سواميناثان "إذا كنا محظوظين، سيوجد لقاح أو لقاحان مرشحان قبل نهاية هذا العام".

وشكّكت الولايات المتّحدة الخميس في "مصداقيّة" الأرقام التي قدّمتها الصين والمتعلّقة بعدد الإصابات لديها إثر ظهور فيروس كورونا مجدّداً في بكين، داعيةً إلى إرسال مراقبين "محايدين".

وقال ديفيد ستيلويل، مساعد وزير الخارجيّة الأميركي لشرق آسيا، للصحافيّين "عندما يتعلّق الأمر بالبيانات، فإنّ المصداقيّة مهمّة، وعندما نفقد المصداقيّة يصبح من الصعب استعادتها"، معتبراً أنّ "الطريقة الوحيدة لاستعادة" مصداقيّة الصين هي من خلال "القبول بنشر مراقبين محايدين يساعدون على فهم ما حدث بالضبط" في بداية الوباء.

السوق المشتبه فيها

في بكين، اصطفّ الآلاف الخميس لإجراء فحوص، في حين أعلنت وزارة الصحة الصينية تسجيل 21 إصابة إضافية خلال آخر 24 ساعة في المدينة التي يقطنها 21 مليون ساكن، ما يرفع عدد الإصابات الجديدة المسجلة منذ الأسبوع الماضي إلى 158.

وعادت الحياة إلى وضعها شبه الطبيعي عقب نحو شهرين دون إصابات جديدة. لكن ظهور بؤرة وبائية جديدة في المدينة قبل بضعة أيام، أثار خشية من موجة عدوى ثانية.

ولتجنب ذلك، أطلقت السلطات المحلية حملة واسعة لفحص السكان وتعقيم المطاعم.

لكن، أكد كبير خبراء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض ومكافحتها وو زونيو أن الوباء "تحت السيطرة" في العاصمة. ويشتبه بأن سوق شينفادي، موقع التزود الأساسي بالغلال والخضروات في بكين، هو مصدر الإصابات الجديدة.

وفرض حجر على 30 من بين آلاف أحياء بكين، وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر.