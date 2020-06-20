البرازيل تتخطى عتبة المليون إصابة بكوفيد-19

تخطّت البرازيل الجمعة عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا، في مؤشر على تواصل تفشي الوباء في العالم الذي دخل "مرحلة خطيرة" مع بدء الدول رفع اجراءات العزل، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية.

وقبل البرازيل، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تجاوزت عتبة المليون إصابة.

وستتخطى البرازيل، الدولة العملاقة في أميركا اللاتينية، على الأرجح عتبة الخمسين ألف وفاة بعد أن بلغ عدد الوفيات بالفيروس على أراضيها 48954 الجمعة، ما جعلها ثاني دول العالم الأكثر تضرراً من كوفيد-19 من حيث عدد الوفيات.

ومنذ مطلع حزيران/يونيو، سجّلت البرازيل التي أصبحت البؤرة العالمية الجديدة للوباء، أكبر عدد من الإصابات (518 ألفاً) والوفيات (19 ألفاً) في العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وفي حين تباطأ تفشي الفيروس في أوروبا حيث يتواصل رفع إجراءات الإغلاق تدريجياً، يستمرّ الوباء في الانتشار بلا هوادة في أميركا اللاتينية، خصوصاً في البرازيل والمكسيك.