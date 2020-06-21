العثور على 215 جثة في مقابر جماعية في المكسيك

عثر على 215 جثةً على الأقل بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو في تسع مقابر جماعية قرب غوادالاخارا في ولاية خاليسكو غرب المكسيك، كما أعلن السبت مدعي عام الولاية.

واستخرجت 157 جثةً في كانون الثاني/ يناير، و58 جثة أخرى خلال أشهر آذار/ مارس ونيسان/ ابريل وأيار/ مايو، وفق ما أعلن المدعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو.

وسيجري أيضاً تحليل خمس مقابر جماعية أخرى ما قد يؤدي إلى إرتفاع عدد الجثث المكتشفة، وفق سوليس.

ولم تتراجع الأنشطة الإجرامية في المكسيك رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويرجع خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان العنف الذي ينهش المكسيك إلى العملية العسكرية التي أطلقت ضد الجريمة المنظمة منذ 2006.

ومذاك، سجلت نحو 287 ألف عملية قتل في البلاد، لكن من غير الواضح كم منها مرتبطة بالحرب القائمة بين العصابات الإجرامية.