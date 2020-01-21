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المكسيك

المكسيك تسجل رقماً قياسياً في جرائم القتل عام 2019

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بقلم:  Meriem Ouali مع أ ف ب
المكسيك من حيث الدول الأكثر دموية
المكسيك من حيث الدول الأكثر دموية   -  
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أ ب - Marco Ugarte
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أحصت المكسيك 34 ألفا و582 جريمة قتل في 2019 في أكبر عدد يسجل منذ 1997، السنة التي بدأ فيها تعداد هذه الحوادث، كما أعلنت السلطات الإثنين.

وهذه الأرقام تعني أن 95 جريمة قتل تحدث يوميا في المعدل، أو أربع جرائم في الساعة.

وشهدت المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة وتعاني من انتشار العنف، تفاقما في الوضع منذ 2006 عندما كلف الجيش مكافحة تهريب المخدرات.

ومنذ ذلك التاريخ، قتل حوالى 275 ألف شخص في البلاد حسب الأمانة التنفيذية للنظام الوطني للأمن العام التي لا تحدد عدد الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة.

وكان العدد الذي سجل في 2018 وهو 33 ألفا و743 جريمة، يعد رقما قياسيا أساسا، حسب الهيئة الرسمية.

ويؤكد الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي احتفل في الأول من كانون الأول/ديسمبر بمرور عام على توليه الرئاسة، أن العنف سيتراجع بفضل مكافحة الفقر والإقصاء وتخفيف اللجوء إلى القوة ضد المجرمين.

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