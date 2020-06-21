6 ملايين دولار لغيتار كورت كوبين في مزاد علني

بيع غيتار استخدمه كورت كوبين خلال تسجيله حفلته الموسيقية الشهيرة "أنبلاغد" مع فرقة نيرفانا في العام 1993 السبت بستة ملايين دولار في مزاد نظمته دار "جوليينز أوكشنز"، في ما يشكل سعرا قياسيا لآلة غيتار.

واشترى الغتيار رجل الأعمال الأسترالي بيتر فريدمان الذي حضر شخصيا المزاد في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفريدمان هو مؤسس شركة "رود مايكروفونز" التي تصمم المايكروفون على ما قالت الدار في بيان. وقال فريدمان على الفور إنه ينوي عرض الآلة في مدن عدة عبر العالم على أن يذهب ريع المعارض إلى جمعيات خيرية تدعم الوسط الفني.

وتجاوز السعر بكثير القيمة المقدرة للغيتار التي حددتها دار جوليينز بمليون دولار. وكان أغلى غيتار في العالم حتى الآن من طراز "فندر ستراكوكاستر" استخدمه ديفيد غيلمور العازف في فرقة بينك فلويد البريطانية.

وقد بيع هذا الغيتار المسمى "بلاك سترات" بسعر 3.975 ملايين دولار خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في يونيو-حزيران 2019 وقد ذهب ريعه لجمعيات خيرية.

وغيتار كوبين هو طراز نادر من صنع شركة "مارتن" الأمريكية يعود للعام 1959. وقد صنعت منه 302 آلة فقط. وشكلت حفلة "أنبلاغد" المسجلة في نيويورك في الـ 18 نوفمبر-تشرين الثاني 1993 ذروة مسيرة فرقة "نيرفانا" للروك الأكثر تميزا في التسعينات خصوصاً في مجال موسيقى غرانج.

وكانت الفرقة أدت في الحفلة أشهر أغانيها فضلا عن أغنية ديفيد بووي "ذي مان هو سولد ذي ورلد" بشكل لافت.

وتمّ تنظيم تلك الحفلة قبل أقل من ستة أشهر على انتحار كورت كوبين الذي كان يعاني الاكتئاب ويدمن الهيرويين في الخامس من أبريل-نيسان 1994. وانتحر كوبين قبل صدور "أنبلاغد" الذي احتل صدارة مبيعات الأسطوانات مع طرحه في نوفمبر-تشرين الثاني 1994.

وتفيد مجلة "بيلبورد" المتخصصة أن أكثر من خمسة ملايين أسطوانة بيعت في الولايات المتحدة وحدها. وفي نهاية أكتوبر-تشرين الأول بيعت سترة خضراء ارتداها كورت كوبين خلال تسجيل "أنبلاغد" بسعر 334 ألف دولار في مزاد نظمته دار "جوليينز أوكشنز" أيضا.