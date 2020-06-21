الاحتباس الحراري: مدينة روسية قطبية تسجّل درجات حرارة قياسية

سجلت مدينة فرخويانسك التي تقع في شمال سيبيريا الروسية، والمعروفة بكونها المدينة التي تمتلك أوسع فوارق في درجات الحرارة بين الشتاء والصيف، درجات حرارة قياسية بلغت 38 درجة مئوية.

حدث ذلك اليوم الأحد، بحسب ما ذكره موقع "بوغودا إي كليمات" المعني ببيانات الطقس في روسيا. وتسجّل هذه الحرارة المرتفعة جداً بالتوازي مع حرائق واسعة تشهدها المنطقة، حيث أتت النيران على نحو 275.000 هكتار بحسب وكالة حكومية تراقب الحرائق.

وتعرف فرخويانسك التي تقع في مقاطعة ساخا، ويقطنها نحو 1300 شخص، بكونها المدينة ذات المناخ الأكثر تطرفاً، إذ سجّل سابقاً درجات حرارة في الشتاء بلغت 68 درجة تحت الصفر، و37.2 صيفاً.

وتضرب موجة من الحر سيبيريا الروسية هذا العام في ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة.