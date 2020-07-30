درجات حرارة قياسية في الشرق الأوسط وبغداد تسجل الرقم الأعلى

من جديد ترتفع درجات الحرارة في الشرق الأوسط بشكل كبير وتضرب موجات الحر بلدان المنطقة غاضة الطرف عن كل ما يمر به سكانها فتزيد إلى أزماتهم ومعاناتهم عناصر إضافية.

في العاصمة العراقية ارتفعت درجات الحرارة إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء.

وسجلت الحرارة أعلى مستوى لها على الإطلاق في بغداد مع 51.8 درجة مئوية. آخر رقم قياسي سجل في 30 تموز/ يوليو 2015 وكان 51 درجة مئوية.

أما الأربعاء فشهدت بغداد درجة حرارة 51.1 درجة في ثاني أعلى درجة حرارة مسجلة، في حين كانت الإثنين قد بلغت 50.5 درجة.

في لبنان حرمت أزمة الكهرباء في البلاد السكان من الطاقة، حيث توفر الحكومة الكهرباء أقل من ثلاث ساعات في اليوم. وتضاعفت تكلفة المولدات، تاركة العديد من الأسر بدون كهرباء.

ونشر المتخصص بالسجلات الأحوال الجوية ماكسيميليانو هيريرا عدة تغريدات على تويتر يتابع فيها تطور مسار درجات الحرارة في المنطقة.

وأشار هيريرا إلى أن لبنان سجل يوم الثلاثاء أعلى درجة حرارة بلغت 45.4 درجة مئوية، في حين سجلت مواقع إضافية في العراق والمملكة العربية السعودية أرقامًا قياسية.

وأضاف هيريرا أن دمشق سجلت الأربعاء أعلى درجات الحرارة المسجلة عند 46 درجة مئوية.

وقد تعزى الحرارة القياسية إلى سلسلة من الضغط المرتفع الرأسية فوق الشرق الأوسط ، تنجرف غربًا فوق البحر الأحمر باتجاه مصر.