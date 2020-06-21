شاهد: المتظاهرون الأمريكيون يسقطون المزيد من تماثيل شخصيات ارتبط اسمها بالعبودية

قام المتظاهرون في مدينة رالي بولاية نورث كارولينا الأمريكية بسحب أجزاء من نُصب لشخصية كونفدرالية (المدعي العام فرنسيس سكوت كاي-1979-1843) ليلة الجمعة وشنقوا أحد التماثيل المعلقة على عمود مصباح.

وسبق وأن أحبط ضباط الشرطة محاولة المتظاهرين لاستخدام الحبال لإسقاط التماثيل.

وفى وقت سابق اليوم تظاهر المئات عبر وسط مدينة رالي ودورهام للاحتجاج على وحشية الشرطة والاحتفال بالعيد التاسع عشر، الذي يحيي ذكرى تحرير الأميركيين الأفارقة المستعبدين.

وتم تخريب العديد من التماثيل الكونفدرالية في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي الأسود اختناقاً على يد شرطي أبيض

في مينيابوليس.