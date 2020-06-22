دبي تفتح أبوابها أمام السياح بدءاً من 7 يوليو

أعلن المكتب الإعلامي لإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة عن فتح أبواب الإمارة أمام الزائرين من السياح بدءاً من 7 يوليو – تموز القادم.

وكانت دبي قد فرضت حظراً على السفر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كذلك فرضت الإمارة إغلاقاً عاماً امتد لقرابة شهر وقامت السلطات بتأجيل معرض "إكسبو 2020" لمدة عام بعدما كان مقرراً له يبدأ في أكتوبر – تشرين الأول القادم.

وأعلن المكتب عبر حسابه على موقع تويتر إنه سيتعين على السياح القادمين إليها تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس أو الخضوع لاختبارات تجرى بمطارات الإمارة.

بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد، اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من 7 يوليو وذلك وفق اشتراطات محددة. #دبي — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 21, 2020

كذلك سيتمكن المقيمين العالقين خارج الإمارة من العودة إليها بدءاً من يوم 22 يونيو – حزيران الجاري وسيسمح للمقيمين والمواطنين بالسفر إلى الخارج من يوم 3 يونيو - حزيران، طبقاً للمكتب.

السماح بعودة المقيمين إلى #دبي اعتباراً من 22 يونيو 2020 بعد الموافقة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. pic.twitter.com/YmtIgnjf6e — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 21, 2020

وانخفض معدل الإصابات بكوفيد-19 في عموم الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد تطبيق الحكومة لبرامج التعقيم العام واختبار المواطنين والمقيمين.

وسجلت الإمارات 302 حالة وفاة من بين حوالي 50 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.