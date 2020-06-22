حوادث واضطرابات مواسم الحج في التاريخ الحديث

أعلنت السعودية الإثنين أنّها قررت تنظيم الحج بعدد "محدود جدا" من الحجاج من مختلف الجنسيات ممن يقيمون في المملكة بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة حرصها على إقامة الحج "بشكل آمن". وكانت صراعات وحصار واوبئة عطّلت وألغت وأثّرت في مناسك الحج السنوية إلى مكة المكرمة مرات عدة على مدى التاريخ الاسلامي.

ويُعتقد أن موسم الحج الذي يجذب 2,5 مليون مسلم من أنحاء العالم كل سنة، ألغي بالكامل في العام 1798، عندما جعل غزو نابليون للمنطقة سفر الحجاج إلى مكة رحلة غير آمنة.

في الآتي تسلسل زمني لأهم الحوادث التي عطّلت أو أثّرت على مناسك الحج في التاريخ الحديث:

2015

24 أيلول/سبتمبر: تدافع أثناء طقوس رجم الشيطان في منى بالقرب من مكة الأمر الذي تسببّ بوفاة نحو 2300 من المصلين الذين قتلوا في أسوأ كارثة على الإطلاق في موسم للحج.

11 أيلول/سبتمبر: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات بينهم العديد من الأجانب عندما انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

2006

6 كانون الثاني/يناير: مقتل 76 شخصا بانهيار فندق وسط مكة.

12 كانون الثاني/يناير: مقتل 364 حاجا في تدافع خلال طقوس الرجم بالحجارة.

2005

22 كانون الثاني/يناير: وفاة ثلاثة حجاج في تدافع خلال مراسم الرجم.

2004

1 شباط/فبراير: مقتل 251 شخصًا في تدافع في منى.

2003

11 شباط/فبراير: مقتل 14 حاجا بينهم ست نساء في اليوم الأول من الرجم.

2001

5 آذار/مارس: وفاة 35 من الحجاج بينهم 23 امرأة في منى.

1998

9 نيسان/أبريل: مقتل أكثر من 118 شخصًا وإصابة 180 آخرين في تدافع في منى.

1997

15 نيسان/أبريل: اندلاع حريق ناجم عن انفجار موقد غاز في مخيم لإسكان الحجاج في منى، ما أدى إلى مقتل 343 وإصابة حوالي 1500.

1995

7 أيار/مايو: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 99 آخرين في حريق في مخيم منى.

1994

24 أيار/مايو: مقتل 270 شخصًا في تدافع خلال مراسم الرجم في حادث قالت السلطات إنّ سببه وجود "أعداد قياسية" من الحجاج.

1990

2 تموز/يوليو: تدافع ضخم فى نفق بمنى بعد تعطّل نظام التهوية ما تسبّب بوفاة 1426 من الحجاج معظمهم من دول اسيوية.

1989

10 تموز/يوليو: هجوم مزدوج خارج المسجد الحرام أدى إلى مقتل شخص وجرح 16. دين 16 كويتيا شيعيا بالهجوم وأعدموا بعد ذلك بأسابيع.

1987

31 تموز/يوليو: قوات الأمن السعودية تقمع احتجاجا غير مصرّح به من قبل الحجاج الإيرانيين، ومقتل أكثر من 400 شخص بينهم 275 إيرانيا بحسب حصيلة رسمية.

1979

20 تشرين الثاني/نوفمبر: مئات المسلحين يجتاحون المسجد الحرام ويحصنّون أنفسهم فيه ويأخذون عشرات الحجاج رهائن. الحصيلة الرسمية للهجوم وعملية قوات الأمن التي تلته وصلت إلى 153 قتيلاً و560 جريحاً.

1975

كانون الأول/ديسمبر: اندلاع حريق ضخم بسبب قارورة غاز انفجرت في مخيّم للحجاج بالقرب من مكة ما أدى إلى مقتل 200 شخص.