تعويضات بقيمة 11 مليار دولار من باير الألمانية لضحايا "سرطان قاتل العشب"

أعلنت شركة باير لتصنيع الأدوية أنها ستدفع تعويضات بقيمة 10.9 مليار دولار أمريكي (9.6 مليار يورو) للمدعين أمريكيين في قضية الإصابة بمرض السرطان جراء استخدام مستحضر لقتل العشب الضار.

وبدأ النزاع بين الشركة الألمانية العملاقة والمدعين عام 2018 حين اشترت باير شركة "مونسانتو" الأمريكية التي تقوم بتصنيع مستحضر "راوند أب" القاتل للعشب الضار الذي يصيب الزراعات والحشائش.

وتنكر باير وجود أي أعراض جانبية طبية لمادة الغليفوسات المستخدمة في تصنيع المنتج، إلا أن عشرات الآلاف من المدعين قدموا دعاوى قضائية قالوا فيها إن المادة تسببت في إصابتهم بسرطان الغدد الليمفاوية.

وقال فيرنر باومان، المدير التنفيذي لباير في بيان: "تسوية راوند أب هي العمل الصحيح في الوقت الصحيح بالنسبة لباير لوضع حد لفترة طويلة من الريبة والشكوك".

وتتكون التسوية دفع ما بين 8.8 و9.6 مليار دولار لغلق الدعاوى القائمة بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار لتسوية أي دعاوى مستقبلية محتملة.

وسيغطي المبلغ حوالي 75% من إجمالي الدعاوى ضد باير وعددها 125 ألف دعوة، بحسب بيان الشركة.