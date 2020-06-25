باكستان: طائرة كراتشي تحطمت بسبب "نقاش حول كورونا"

قال وزير الطيران الباكستاني اليوم الخميس إن نتائج التحقيق الخاصة بسقوط طائرة تابعة للخطوط الوطنية الباكستانية الشهر الماضي أفادت بتحطمها نتيجة انشغال قائدها ومساعده بنقاش عن مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وسقطت الطائرة فوق منطقة سكنية مما أدى لمقتل 98 شخصاً كانوا على متنها بالإضافة لطفل على الأرض إثر فشل محركيها أثناء الهبوط بمطار كراتشي يوم 22 مايو – أيار.

وقال المحققون إن الطائرة كانت على ارتفاع أعلى من المطلوب في مناسبتين قبيل الهبوط ونصح برج المراقبة قائدها بالطيران لجولة أخرى من أجل هبوط أكثر سلاسة وهو ما رفضه ربانها.

وقال الوزير غلام سروار خان أمام البرلمان الباكستاني: "لم يكن الطيار ومساعده في كامل تركيزهم. كانا يتحدثان طوال الوقت عن (فيروس) كورونا. كان الفيروس في أذهانهما. تأثرت عائلاتهما به وكانا يناقشان الأمر".

وجاءت نتائج التحقيق، الذي شارك به مسؤولون فرنسيون، بعد تحليل البيانات الواردة من مقصورة الطائرة والتسجيلات الصوتية بصندوقها الأسود.

وأكد خان أن الطائرة كانت بحالة ممتاز قبل الرحلة مضيفاً أنها لم تسقط نتيجة خلل تقني.