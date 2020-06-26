مايكروسوفت تعلن إغلاق متاجرها للبيع بالتجزئة بشكل دائم

أعلنت شركة مايكروسوفت الجمعة إغلاق متاجرها في أنحاء العالم باستثناء تلك الموجودة في أربعة مواقع سيتم تحويلها إلى "مراكز تجربة" وتحويل عمليات البيع بالتجزئة إلى الانترنت. ويعني القرار أن متاجر مايكروسوفت المقدر عددها بمئة متجر والتي أغلقت بسبب جائحة كوفيد-19، لن يعاد فتحها في وقت يدخل عملاق التكنولوجيا "مقاربة جديدة للبيع بالتجزئة" حسبما جاء في بيان.

وأضاف البيان أن "مايكروسوفت ستواصل الاستثمار في متاجرها الرقمية في (موقع) مايكروسوفت.كوم ومتاجرها، في إكس.بوكس وويندوز لتصل إلى أكثر من 1,2 مليار شخص كل شهر في 190 سوقا".

والمواقع الأربعة التي سيتم تحويلها "مايكروسوفت اكسبيرينس سنترز" (مراكز تجربة مايكروسوفت) هي في كل من لندن ونيويورك وسيدني وفي ريدموند مقر الشركة في واشنطن.

وستقوم فرق البيع بالتجزئة "بخدمة الزبائن من منشآت شركة مايكروسوفت وعن بعد، في توفير البيع والتدريب والدعم"، بحسب ما أعلنت الشركة. وسترصد مايكروسوفت 450 مليون دولار لسد تكاليف إغلاق المواقع.

في السنوات الماضية زاد اعتماد مايكروسوفت على خدمات مؤسساتها مثل الحوسبة السحابية، مع تركيز متاجر البيع بالتجزئة على الأجهزة اللوحية سورفيس والكمبيوتر المحمول ولوازم لعبة إكس.بوكس. لكن المتاجر الفعلية أخفقت في تحقيق زخم منافستها آبل.