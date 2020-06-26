بسبب عودة كورونا، إعادة تقنين بيع ورق الحمامات في أستراليا

بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ملبورن الأسترالية، قررت المتاجر افي البلاد إعادة تقنين بيع ورق الحمام، لوقف تكرار مشاهد الذعر التي سبق وأن حدثت خلال بداية ظهور فيروس كورونا.

السيناريو يكرر نفسه حيث وضعت محلات السوبر ماركت الأسترالية مرة أخرى قيوداً على عدد علب ورق التواليت التي يمكن شراؤها، بعد موجة التسوق الجديدة بسبب الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ملبورن، لضمان حصول عدد أكبر من الزبائن على هذا المنتج.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون لمواطنيه، "توقفوا، إنه أمر سخيف"، مضيفاً "إن الإصابات الجديدة في ثاني أكبر مدن البلاد لا تهدد النتائج الجيدة التي حققتها للبلاد لمكافحة الفيروس .

وأبلغت السلطات عن 30 حالة إصابة جديدة بـكوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية في ملبورن. إنه اليوم العاشر على التوالي الذي يزداد فيه عدد الحالات بأكثر من عشر إصابات في ولاية فيكتوريا. بقية أستراليا لم يكن فيها إصابات، أو أقل من 10 في اليوم، لاسابيع عدة.

إنها ستفرض حدا يتمثل في أربع علب من ورق المرحاض للشخص الواحد "لضمان حصول عدد أكبر من الزبائن على هذا المنتج"