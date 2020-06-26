إطلاق قذيفتين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي)

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة إطلاق قذيفتين من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ودوّت صفارات إنذار في مدينة سديروت قرب قطاع غزة، وفق فرق الإنقاذ. وقال بيان إنّ "قذيفتين جرى إطلاقهما من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، من دون توضيحات إضافية.

وتعود آخر حادثة مماثلة إلى بداية ايار/مايو. ويأتي هذا الهجوم بعدما حذّرت حماس الخميس من أن ضمّ إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة يمثّل "إعلان حرب". وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنّ "المقاومة تعتبر قرار ضمّ الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا، وسنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم".

وتأتي هذه التصريحات في أجواء من التوتر مع اقتراب تاريخ الأول من تموز/يوليو، الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لتعلن آلية تنفيذ خطة ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن.

وندّد المسؤولون الفلسطينيون في الضفة وغزة بهذا المخطّط، وكذلك فعلت الأمم المتحدة والأوروبيون وجامعة الدول العربية. وفي السنوات الأخيرة، تواجهت حركة حماس وإسرائيل في ثلاث حروب (2008، 2012، 2014).