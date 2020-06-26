صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج مساعدات لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنّ مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إنّ هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي مدّته 12 شهراً، سيتمّ صرفها في إطار ما يطلق عليه الصندوق اسم "اتفاق تأكيد".

وكان الصندوق قد أعطى موافقته المبدئية على هذه المساعدة في الـ 5 يونيو-حزيران، لكن كان لا يزال يتعيّن عليه انتظار موافقة مجلسه التنفيذي.

ويعتبر برنامج المساعدات هذا مسألة حيوية لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة كورونا الصحية والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.