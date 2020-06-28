إنقاذ 15 مهاجراً قبالة سواحل بلجيكا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا

أعلنت السلطات البلجيكية الأحد انها اغاثت قبالة سواحل بلجيكا 15 مهاجرا كانوا يحاولون بلوغ بريطانيا بعد أن بدأ قاربهم المطاط يغرق.

وكان القارب القادر على نقل سبعة أشخاص أبحر مساء الجمعة من مدينة دانكيرك الفرنسية (شمال) وتمكن أحد الركاب من توجيه نداء استغاثة بعد ساعات.

وأنقذ خفر السواحل البلجيكيون ركاب القارب على مسافة 11 كلم من الساحل ونقلوهم إلى ميناء أوستندي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعين أن الركاب مصريون وأفغان وعراقيون وكويتيون وهم من الذكور.

وصرح فرانك دميستر المتحدث باسم مكتب المدعين "بات المهربون يضعون اعدادا متزايدة من المهاجرين في زوارق مطاط صغيرة باتجاه بحر الشمال عموما من السواحل الفرنسية".

والهدف هو الاقتراب قدر الإمكان من السواحل البريطانية ليقوم خفر السواحل البريطانيون بانقاذهم وبلوغ بريطانيا.

وقال المصدر نفسه إنه لم يتم اعتقال أي شخص في هذه القضية.