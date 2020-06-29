شاهد: حتي والسفيرة الأمريكية في لبنان يناقشان أزمة تصريحاتها الإعلامية

اجتمع ناصيف حتّي، وزير الخارجية اللبناني مع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، يوم الاثنين لمناقشة حكم أصدره القضاء اللبناني بمنع وسائل الإعلام من نشر أي تصريحات للسفيرة الأمريكية في بيروت لمدة عام.

ويأتي هذا الحكم بعد أن انتقدت دوروثي شيا سيطرة حزب الله في لبنان في مقابلة تلفزيونية على قناة الحدث السعودية يوم الجمعة.

وقالت السفيرة في تصريح صحفي: "لقد عقدت مع معالي وزير الخارجية اجتماعاً إيجابياً، أكدنا فيه على أهمية العلاقات الثنائية لكل دولة. ومن بين القضايا التي ناقشناها حكم المحكمة الأخير.

"لقد قلبنا الصفحة، حتى نتمكن من التركيز على الأزمة الحقيقية المطروحة وهي الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".

وأضافت: "الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد وستواصل مساعدة الشعب اللبناني، حيث تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة. ونحن نقدر تعاوننا من أجل تعزيز مصالحنا وأهدافنا المشتركة، وخاصة في هذه الأوقات الصعبة".

وتعتبر واشنطن حزب الله (المدعوم من إيران) منظمة "إرهابية" وكانت المقابلة مع السفيرة قد نقلت قلق الولايات المتحدة من دور حزب الله في لبنان والمنطقة.

كما أثار حظر تصريحات السفيرة الأمريكية في بيروت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر هاشتاغ #الحرية_شغلتنا.

واتهمت الخارجية الأمريكية حزب الله اللبناني بـ"بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني" وأهمية حرية الصحافة والدور المهم الذي تقدمه الصحافة في الولايات المتحدة ولبنان.