شاهد: إيطاليا تكرم ضحايا وباء كوفيد-19 في بيرغامو

قدّم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الأحد تحية للأشخاص الذين توفوا جراء إصابتهم بوباء كوفيد-19 في مدينة بيرغامو في لومبارديا، المدينة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا الجديد في إيطاليا.

وقال ماتاريلا في احتفال تم تنظيمه بهدف تكريم ضحايا كورونا "هنا في بيرغامو، الليلة، هناك إيطاليا التي عانت وجرحت وبكيت والتي رغم أنها تريد استئناف إيقاع الحياة، تعرف أنها لن تستطيع أن تنسى ما حصل".

وتسبب فيروس كورونا الجديد في وفاة أكثر من ستة آلاف شخص في بيرغامو.

وقد شهدت صور عشرات النعوش التي وضعت في كنيسة مقبرة المدينة والموكب المروع للشاحنات العسكرية التي تنقل التوابيت وانتشرت في أنحاء العالم في آذار/مارس، على المحنة التي مرت بها هذه المدينة.

وخلال الأزمة الصحية، وبسبب إجراءات العزل المشددة التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار الوباء القاتل، لم يكن المتوفى يحصل على جنازة.

وتم تنظيم الاحتفال مساء الأحد في مقبرة المدينة الأثرية بحضور رئيس البلاد و324 رئيس بلدية متضررة فيما كانوا يضعون كمامات وأوشحة بلون العلم الإيطالي.

ولم تتم دعوة أقارب الضحايا نظرا لأعدادهم الكبيرة، وبالتالي لعدم قدرتهم إن حضروا، الحفاظ على التباعد الجسدي.

وقال ماتاريلا "لقد غير الوباء حياتنا تاركا ندوبا لا تمحى غيرت أولوياتنا كلنا نحتفظ بصور من المستحيل نسيانها".

وأضاف "تذكر الأمر يعني التفكير بجدية في ما لم ينجح وأوجه القصور في النظام" لكن أيضا "تذكر التصرف الإنساني والاستثنائي" للعاملين الطبيين والقوى الأمنية.

وقد توفي أكثر من 34 ألف شخص في إيطاليا بالوباء، لكن حاليا يبدو أن الوضع فيها تحت السيطرة إلى حد كبير.