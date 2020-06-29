شاهد: عائلة روسية تشيدُ في حديقة منزلها هرماً يحاكي هرم "خوفو"

في قرية روسية شمال شرقي البلاد، ينهض بين المنازل هرمٌ يشبه هرم "خوفو" الشهير في محافظة الجيزة المصرية غير أن الأخير أكبر حجماً من "الهرم الروسي" بـ19 مرة.
"الهرم الروسي" الذي أقامته عائلة في حديقة منزلها الصيفي بقرية ستينكا، الواقعة على بعد 12 كيلومتراً من مدينة سان بطرسبرغ، مشيّد من الكتل الخرسانية، بارتفاع تسعة أمتار وبعمق يحاكي المسافة المذكورة، ويبلغ طول قاعدة ضلعه 13 مترا ويزن الهيكل حوالي 400 طن.
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