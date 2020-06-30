تقارير محلية: الكويت تتجه نحو تعيين قاضيات لأول مرة في تاريخها

للمرة الأولى بتاريخ الكويت، تم تعيين 8 وكيلات نيابة كأول قاضيات في البلد الخليجي، بحسب المعلومات التي أوردتها صحف محلية.

وكانت المرأة الكويتية قد حصلت على امتيازات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة الماضية سمحت لها بالدخول إلى السلك القضائي بعد محاولات عدة باءت بالفشل سابقا.

وعلى خطى البحرين والإمارات وقطر، سارت الكويت وعزمت أن تعتلي المرأة منصة القضاء، وأن تتم ترقية 8 وكيلات نيابة إلى منصب قاضيات بعد أن حققن نجاحات بارزة في مناصبهن، بحسب تصريحات مصدر مطلع لصحيفة القبس الكويتية.

وكانت النيابة أكدت قبل أشهر وخلال اجتماعها مع المجلس الأعلى للقضاء وجود 40 وكيل نيابة، وأنه سيتم تعيين ثلاثة نساء بمنصب قضاة. وكان من المقرر أن يتم توقيع قرار تعيينهم رسمياً في آب/ أغسطس المقبل.

وستبدأ القاضيات بمباشرة مهام عملهن والمشاركة بإصدار الأحكام مطلع العام 2021.

ولغاية 16 مايو/أيار من العام 2005، كانت المرأة الكويتية تناضل بشتى الطرق للحصول على حقوقها. وفي هذا اليوم الذي وصف بـ"التاريخي" صدر مرسوم يسمح للنساء بممارسة حقوقهن بالسياسة. وفي ما بعد أصبح بإمكانهن الخوض في الانتخابات والإدلاء بأصواتهن.