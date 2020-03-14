وباء كورونا: مساجد الكويت تختم الأذان بـ "صلوا في رحالكم"

تماشيا مع الإجراءات الاحتياطية والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل السلطات في الكويت التي من شأنها أن تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا، وللمحافظة على صحة الناس أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد والاكتفاء بالأذان فقط لمنع انتشار الوباء القاتل.

وبدا واضحا التزام المؤذنين في مختلف أنحاء الكويت بإنهاء الأذان بالمناداة بجملة "صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم" أضيفت إلى النداء لحث المواطنين على أداء الصلاة في بيوتهم وعدم الخروج من منازلهم خشية تفشي مرض "كوفيد_19".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة من مختلف أنحاء البلاد تؤكد التزام المساجد بهذا النداء الإضافي.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 100.