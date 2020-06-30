Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الكويت

شاهد: رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق الميناء النفطي الكويتي

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
euronews_icons_loading
شاهد: رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق الميناء النفطي الكويتي
حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

وتقوم تسعة مراكز إطفاء بمكافحة الحريق في في ميناء عبد الله النفطي الواقع على بعد نحو 45 كلم جنوب العاصمة، والمحاذي لمخازن تابعة للجيش الأمريكي ومخازن مؤسسة الموانئ الخاصة بالأمن الغذائي للدولة.

وتظهر مقاطع الفيديو انتشار النيران في المخازن التي تبلغ مساحتها 125 ألف متر مربّع، وتحتوي أخشاباً وسيارات وبضائع متنوعة، بحسب خالد المكراد، المدير العام لدائرة الإطفاء في الكويت.

وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء عبد الله 270 ألف برميل يومياً. ولم تعلن مؤسسة الموانئ عن تأثّر المصفاة بالحريق.

ويذكر أن الكويت تضمّ معسكرات للقوات الأمريكية يعيش فيها آلاف الجنود.

viber