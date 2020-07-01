وباء كوفيد-19: أبرز المستجدات العالمية لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 506 آلاف و818 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت غ الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 10,372,230 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,207,900 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجّلت فيها أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 126,512 وفاة من أصل 2,612,259 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 705,203 أشخاص.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 58314 وفاة من أصل 1,368,195 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 43730 وفاة من أصل 312,654 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34767 وفاة (240,578 إصابة)، وفرنسا مع 29843 وفاة (201,208 إصابات).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً تسجيل 4634 وفاة من أصل 83531 إصابة (19 إصابة جديدة بين الإثنين والثلاثاء) تعافى منها 78469 شخصاً.

وأحصت أوروبا الثلاثاء حتى الساعة 19,00 ت غ، 196,987 وفاة من أصل 2,676,496 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 135,147 (2,716,403 إصابات).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 114,108 وفيات (2,536,617 إصابة)، وآسيا 34418 وفاة (1,280,698 إصابة) والشرق الأوسط 16137 وفاة (756,649 إصابة) وإفريقيا 9888 وفاة (396,045 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة (9328 إصابة).