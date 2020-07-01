شاهد: نشطاء "تمرد ضد الانقراض" يتظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس

تظاهر عشرات النشطاء من حركة "تمرد ضدّ الانقراض"، المؤيدين لفكرة مكافحة التغير المناخي أمام مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة الفرنسية باريس للضغط على السلطات من أجل خفض الشروط والمعايير البيئية بهدف إنعاش الاقتصاد المتدهور بسبب تفشي فيروس كورونا. وقام المحتجون برشّ أجسادهم بدماء وهمية للتعبير عن التذمر الذي يعيشونه بسبب الوضع الاقتصادي والبيئي وأزمة المناخ التي تسببت في انتشار المجاعات والأوبئة، كما قاموا برمي أوراق مالية مزيفة للتنديد بجشع المؤسسات الاقتصادية.