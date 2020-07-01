بالوقت الذي تصارع فيه القارة الأوروبية وباء كوفيد-19 وتحاول مواجهة التداعيات المأساوية الناجمة عنه، تسلمت ألمانيا اليوم الأربعاء من كرواتيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.

ومن المقرر أن تتولى أكبر قوة اقتصادية في التكتل هذا المنصب لمدة 6 أشهر، وأن تنصب اهتماماً خاصاً لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وكيفية التعافي منه على كافة الأصعدة.

وتنتهي هذه المدة في 31 ديسمبر/كانون الأول، وتسلم ألمانيا في ما بعد هذا المنصب إلى البرتغال في مطلع يناير/كانون الثاني.

ورُفع علم الاتحاد الأوروبي أمام وزارة الخارجية في برلين الأربعاء، هذا وأضاء العلم الألماني بألوانه الثلاثة مع شعار "يو(أوروبا) 2020" بوابة براندنبورغ رمز العاصمة برلين.