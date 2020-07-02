الشقة التي ولد بها تشي غيفارا معروضة للبيع.. فمن يشتري؟

وضعت قيد البيع الشقة التي ولد فيها رمز الثورة الكوبية الأرجنتيني إرنستو "تشي" غيفارا والتي تجتذب آلاف السياح في مدينة روزاريو الأرجنتينية.

وتقع الشقة في الطابق الثاني من مبنى يضم خمس طوابق في وسط المدينة، التي تبعد حوالى 340 كيلومتراً شمال العاصمة بوينس أيريس، وهي شقة واسعة من النمط البورجوازي، لم تتغير مع الزمن.

ويملك الشقة راهناً رجل الأعمال الأرجنتيني فرانسيسكو فاروخيا الذي يعيش في البرازيل. وكان فاروخيا يعتزم تحويل المكان مركزاً ثقافياً، لكنّ هذه الفكرة لم ترَ النور.

وقال فاروخيا في حديث لوكالة فرانس برس، إن عروضاً لشراء الشقة وردت "من دول عدة"، ممتنعاً عن كشف السعر المحدد لبيعها.

وتبلغ مساحة الشقة 220 متراً مربعاً، وتحوي صوراً لـ"تشي" من مختلف مراحل حياته، تبدأ من الأشهر الأولى بعد ولادته، وصولاً إلى تلك الصورة الشهيرة التي التقطها له المصور ألبرتو كوردا، وباتت رمزاً للثورة الكوبية، وفيها يبدو طويل الشعر وملتحياً، يعتمر قبعة عسكرية خضراء.

وصنف المبنى موقعاً تاريخياً، وهو يُعتَبَر المحطة الرئيسية في "مسار تشي" الذي اعتمدته بلدية المدينة ويشمل المواقع التي طبعت السنوات الأولى من حياة إرنستو غيفارا.

لكنّ زيارة الشقة غير مفتوحة للجمهور العريض، ولم تُتَح سوى لعدد من الشخصيات.

ومن غير المؤكد، أن يكون مالكو الشقة المستقبليون راغبين في الحفاظ على طابعها التاريخي.

وأوضح المؤرخ فابيان بازان، صاحب كتاب "شيغاسيه" الذي يتناول علاقة غيفارا بمدينة روزاريو، إن ولادة المقاتل الأرجنتيني في هذه المدينة كانت "مصادفة".

فعائلة غيفارا التي كانت تعيش في مدينة ميسيونس (شمال شرق الأرجنتين)، انتقلت إلى روزاريو بهدف العمل، في وقت كانت الأم سيليا قريبة من موعد إنجاب إرنستو.

وولد إرنستو في 14 حزيران/يونيو 1928 في هذه الشقة، بحسب المؤرخين، وهو ما كان معروفاً في ذلك الوقت، رغم أن ما من وثائق تؤكد ذلك.

وبقيت سيرة "تشي" محظورة لمدة طويلة في الأرجنتين في ظل الحكم العسكري الديكتاتوري (1976-1983)، لكنّ هذا الوضع تغيّر مع عودة الديمقراطية.

المؤرخ بازان أشار إلى أن "روزاريو بدأت عند ذلك إعادة الاعتبار إلى تشي بتأثير من البلدية التي يتولاها اشتراكيون". ومن مظاهر ذلك أن اسمه أطلق على مكتبات ومدارس ونوادٍ رياضية في المدينة، وحتى على طريق سريع.