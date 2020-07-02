فيديو: السماح للجماهير بحضور مباريات دورة رولان غاروس في باريس

أكد رئيس الجامعة الفرنسية لكرة المضرب برنار جيودسيلي، أنه سيتم السماح لمشجعي اللعبة بحضور منافسات دورة رولان غاروس 2020، التي ستنظم في باريس خلال الفترة الممتدة بين 21 أيلول/ سبتمبر، حتى 11 من تشرين الأول/أكتوبر.

وسوف تحدد طاقة استيعاب المقاعد المخصصة للجمهور بنسبة تتراوح بين 50% و60% من جملة الحضور العادي، أي 20 ألف شخص تقريبا خلال الجولات المبكرة، و10 آلاف شخص للنهائيات، وذلك باعتبار استمرار تحسن الوضع الصحي الحالي في فرنسا.

وسوف يشرع في بيع التذاكر ذات الأولوية ابتداء من 9 تموز/يوليو، أما التذاكر للعموم فتباع ابتداء من 16 تموز/يوليو. وسيتم في ملاعب العرض الثلاثة ترك مقعد شاغر في كل صف بين كل مجموعة من المتفرجين، بحساب أربعة أشخاص على أقصى تقدير في مقاعد مجاورة. وسيكون الأشخاص الذين سيتحركون في فضاء يمسح 12 هكتارا، مضطرين إلى ارتداء أقنعة للوجه.