شاهد: نادال يصيب فتاة من جامعات الكرات بتسديدة قوية في بطولة أستراليا

أصاب نجم التنس الإسباني رافاييل نادال رأس فتاة من جامعات الكرات بتسديدة مدوية خلال لقاء في بطولة أستراليا المفتوحة يوم أمس الخميس.

وعلى الفور أوقف نادال اللعب وتوجه نحو الفتاة ليطمئن عليها وطبع قبلة على خدها مقدما لها الاعتذار.

ونجح أسطورة لعبة التنس في العالم بإنهاء المباراة لصالحه بعد أن فاز على الأرجنتينى فيديريكو ديلبونيس بثلاث مجموعات مقابل لا شيء في الدور الثالث للبطولة.

ووصف نادال البالغ من العمر 33 عامًا الفتاة بـ"الشجاعة". وعقب انتهاء المباراة نشر عبر صفحته الخاصة عبر تطبيق إنستغرام صورة تجمعه بها وكتب "سعيد جدًا برؤية أنيتا بحالة جيدة، لقد أتيحت لي الفرصة أيضًا لمقابلتها مع شقيقها مارك وأولياء أمرها".