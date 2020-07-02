شاهد: لحظة طعن أحد المتظاهرين لشرطي في هونغ كونغ

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ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على رجل كان متجها في وقت مبكر من اليوم الخميس إلى لندن للاشتباه بإقدامه على طعن ضابط شرطة في ذراعه خلال احتجاجات الأربعاء التي نشبت على خلفية إقرار الصين قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين للمدينة.

وذكرت الشرطة في بيان أصدرته، أنه قد تم إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 24 عاما، واسمه الأخير وونغ على متن طائرة تابعة لشركة "كاثي باسيفيك" كانت متجهة إلى لندن، بعد أن تلقت الشرطة معلومات مجهولة المصدر تفيد عن نيته بالسفر إلى خارج البلاد.

وأضافت الشرطة أن وونغ اشترى تذكرة سفر الأربعاء وصعد على متن الطائرة دون أمتعة. وأضافت أنه لم يجب على نداءات طاقم الطائرة باسمه ولم يجلس في المقعد المخصص له، إلا أن الشرطة تعرفت عليه بعد إجراء عملية مسح للطائرة.

وعرضت قناة "تي.في.بي" التلفزيونية في هونغ كونغ شريط فيديو يظهر لحظات وقوع الحادث بعد أن أعلنت الشرطة عن عملية طعن استهدفت أحد رجالها خلال الاحتجاجات.

ويظهر المقطع المصور أن الشرطي طعن بيده أثناء قيام رجال الشرطة باعتقال المتظاهرين. ويظهر المشتبه به وهو يرفع شيئا بيده ومن ثم قام بطعن الشرطي بذراعه.

ونشرت شرطة هونغ كونغ صورًا ثابتة تظهر ضابطًا يرتدي زيه العسكري وهو ينزف من ذراعه.

ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ مساء الثلاثاء بعد إقراره من قبل البرلمان الوطني الصيني. ويأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد نفوذ الحكومة المركزية.

ووقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء القانون الذي يتيح قمع أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: النشاطات التخريبية والانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية.