شرطة هونغ كونغ تعتقل 180 شخصاً بموجب قانون الأمن القومي الجديد

أعلنت شرطة هونغ كونغ الأربعاء أنها اعتقلت رجلاً كان يحمل "علم استقلال" هونغ كونغ، ليصبح أول شخص يتم توقيفه بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين للمدينة.

وكتبت الشرطة على تويتر إلى جانب صورة الرجل والعلم "لقد اعتقل لأنه حمل علم استقلال هونغ كونغ بما ينتهك قانون الأمن القومي الجديد"، وأضافت "هذا أول توقيف يتم منذ دخول القانون حيز التنفيذ".

كما أعلنت الشرطة بعدها بساعات، اعتقال سيدة لأنها تحمل علماً يرمز للانفصال عن الصين، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة بحسب قانون الأمن القومي الجديد.

كما أعلن الحساب ذاته أن الشرطة أوقفت نحو 180 آخرين، لمشاركتهم بمظاهرات غير مرخصة.

ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ مساء الثلاثاء بعد إقراره من قبل البرلمان الوطني الصيني. ويأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد نفوذ الحكومة المركزية.

ووقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء القانون الذي يتيح قمع أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: النشاطات التخريبية والانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية.