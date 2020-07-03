وسم "الطالب المغتصب والمتحرش" يتصدر تويتر ويهز الشارع المصري

تعيش مصر منذ يوم الأربعاء على وقع اتهام أكثر من 50 إمرأة لشاب مصري درس في المدرسة الأمريكية الدولية بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرة والتحرش بأخريات. وتصدر وسم #المتحرش_أحمد_بسام_زكي ترند مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بعد أن توالت شهادات عشرات الفتيات المصريات والأجنبيات بتعرضهن للإغتصاب والإعتداء الجنسي والتحرش من طرف أحمد بسام زكي.

حملة الاتهامات بالاغتصاب ضد أحمد بسام زكي استهلتها فتاة مصرية كانت بدورها تدرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. في العام 2018 ومن دون الكشف عن هويتها حفاظاً على سلامتها، اتهمت الفتاة أحمد بسام زكي بمضايقتها هي وأصدقائها في تعليق عن تجاربها نشرته على مجموعة مفتوحة خاصة بالجامعة الأمريكية في القاهرة على موقع فيسبوك.

شهادة الفتاة صدمت مستخدمي الصفحة خاصة وأن شهادات مماثلة تقدمت بها طالبات سابقات في الجامعة واعترفت أكثر من 50 فتاة أخرى بتعرضهن لتجارب غير مريحة مماثلة مع الشاب أحمد بسام زكي. ورداً على هذه الاتهامات ادعى أحمد بسام أنه يعاني من مشاكل شخصية وهدد بالانتحار في الجامعة إذا لم تتوقف الفتيات عن اتهامه.

لم تتخذ القضية حينها أبعاداً كبيرة، خاصة وأن تأثير مواقع التواصل الإجتماعي كان محدوداً وهدأت القضية قبل أن تعود مجدداً إلى الواجهة بعد شهادة مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقاً للشهادات التي تم نشرها على المجموعة، قالت إحدى الضحايا إنها تعرضت هي وأختها وصديقاتها للمضايقة من قبل أحمد بسام زكي، وأنها اضطرت إلى مصاحبته بالقوة خوفاً من الفضيحة تحت التهديد. وأضافت المتحدثة أن الشاب قام بتأليف روايات مزيفة عن علاقات كاذبة وصور مفبركة لتهديد الفتيات.

وبهدف الإيقاع بالشاب "المشتبه بإرتكابه هذه الاعتداءات"، أنشأ مجموعة من المستخدمين على موقع إنستغرام حساباً لجمع وتبادل دلائل الإدانة كالصور والفيديوهات “إنستغرام”ورسائل.

وبحسب بعض وسائل الإعلام المصرية، فإن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تجري تحقيقاً في القضية بعد شكاوى المواطنين بشأن الإتهامات الموجهة لـ "أحمد بسام زكي". كما نشر المجلس القومي للمرأة الذي تترأسه مايا مرسي منشوراً على صفحته في موقع فيسبوك يشير فيه أنه يتابع عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حالياً على مواقع التواصل الإجتماعي.

يتابع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حالياً على موقع التواصل... Publiée par ‎المجلس القومي للمرأة‎ sur Jeudi 2 juillet 2020

كما طالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقاً للقانون.

وسخر كثير من رواد مواقع التواصل من استهداف السلطات والمجتمع فتيات ينشرن مقاطع فيديو تتضمن مشاهد رقص وغناء على موقع تيك توك واعتقالهن، في حين تبقى حالات كحالات أحمد بسام زكي بعيدة عن التحركات القانونية المستعجلة والواجبة برأيهم.