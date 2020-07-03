من هو رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستكس؟

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان كاسيتكس وهو موظف حكومي ويشغل منصب عمدة بلدة براد الواقعة في جنوب غرب فرنسا منذ العام 2008، عين رئيساً للحكومة بديلاً عن إدوار فيليب، كما أعلن قصر الإليزيه الجمعة.

وينتمي كاسيتكس إلى اليمين الفرنسي، كما هو الحال بالنسبة لإدوار فيليب.

وكان كاستيكس البالغ من العمر 55 عاماً مساعدا للرئيس الأسبق لنيكولا ساركوزي، وهو ينتمي لحزب الجمهوريين، كما عُين منذ نيسان/ أبريل مفوضاً مشتركاً بين الوزارات للتحضير للخروج التدريجي من إجراءات العزل.

مؤخراً، أطلق عليه في فرنسا اسم "السيد المسؤول عن رفع الحجر الصحي" وترأس وكالة الرياضة الوطنية منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.

حالياً، يشغل كاستيكس مناصب عدة في مؤسسات الدولة، كما كان شغل في السابق بين عامي 2011 و2012، منصب أمين عام ملحق للرئاسة الفرنسية في عهد ساركوزي.

وقبل أن يصبح وزيراً، شغل جان كاستيكس وظائف لها علاقة مباشرة بالسلطة التنفيذية.

هذا التغيير في الحكومة كان مرتقبا في أعقاب الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي أُجريت في 28 حزيران/ يونيو.

ومن المتوقع أن تُشكلّ الحكومة الجديدة الأربعاء المقبل، حيث من المنتظر أن يتم استبدال عدد من الوزراء.

روح التجديد

ويسعى ماكرون لإعطاء "دفعة جديدة" للفترة المتبقية من ولايته التي تنتهي عام 2022 بهدف إظهار "روح التجديد" في الحكومة.

شغل كاسيتكس بين عامي 2004 و 2006 ، وظيفة مدير الاستشفاء وتنظيم الرعاية، الذي يشرف على تنفيذ السياسة الصحية، ثم تبع زافييه برتراند حين أصبح وزيراً للصحة.

خلال ولاية ساركوزي، في العام 2010 ، شغل منصب مستشار الشؤون الاجتماعية في الإليزيه ليحل محل ريموند سوبي، قبل تعيينه نائبا للأمين العام للإليزيه حتى عام 2012.

على الرغم من أنه دعم فرانسوا فيون في الانتخابات التمهيدية لليمين في العام 2016، وجد هذا الصديق المقرب لنيكولا ساركوزي صدى داخل السلطة التنفيذية الحالية. في عهد حكومة إدوارد فيليب، تم تعيينه في أيلول / سبتمبر 2017 ، مندوباً وزارياً مسؤولا عن الألعاب الأولمبية.

كان من المتوقع، لفترة من الزمن، أن يخلف جيرار كولومب لترأس وزارة الداخلية. دعم ترشيحه، على وجه الخصوص، إدوارد فيليب، قبل أن يفضل تعيين كريستوف كاستانر الذي كان زعيم حركة "الجمهورية إلى الأمام" الحاكمة وأحد المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون.

كما تم تداول اسمه لتولي منصب غيوم بيبي ليكون مسؤولاً لشركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية. مؤخراً، كرس نفسه لمهمته في التحضير للألعاب الأولمبية 2024، وهي وظيفة مرتبطة مباشرة بماتينيون، لتنسيق عمل الوزارات في منظور هذا الحدث الرياضي.

من هي زوجته؟

كاسيتكس متزوج منذ عدة سنوات من ساندرا ريبيلايج وله أربع بنات، وصفتها صحيفة" أندبندت" بأنها "كاتالانية خالصة" و "خريجة جامعية وربة منزل".

في الانتخابات الأخيرة، أعيد انتخابها عضواً في المجلس البلدي بنسبة 97.29 ٪ من الأصوات في بلدية فالسبولي ، وهي قرية صغيرة تقع على بعد ساعة واحدة من كومونة براديس، مع رئيس البلدية جان كلود ريبيلايج.