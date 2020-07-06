الهند تحل مكان روسيا ثالثة عالمياً من حيث عدد إصابات فيروس كورونا

أعلنت الهند الاثنين أنها سجّلت نحو 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتحل مكان روسيا كالبلد الثالث عالميا لجهة الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 697,358 إصابة، بعدما تأكدت 24 ألف حالة في الساعات الـ24 الأخيرة، بينما بلغ عدد الإصابات في روسيا نحو 681 ألفاً.

وترتفع أعداد المصابين في الهند بوتيرة متسارعة، بعد أن كانت قد سجلت في منتصف الشهر الماضي نحو 300 ألف إصابة فقط، وقالت وزارة الصحة حينها، إنها سجلت 11458 إصابة جديدة، بينما بلغت الوفيات وقتها 8884.

وفرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي سياسة الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد في أواخر آذار/ مارس الماضي. وقفز عدد الحالات في الهند بنحو 100 ألف حالة في الأسبوع، وقد تزامن ذلك مع إعادة افتتاح مراكز التسوق ودور العبادة والمطاعم.

وتشهد مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي اكتظاظاً كبيراً بسبب عدد مرضى كوفيد-19، كما تناضل مصالح حرق الجثث والمقابر لإدارة عملية التعامل مع جثث وجثامين ضحايا الفيروس المستجد. وتفكر السلطات المحلية في نيودلهي في الاستحواذ على الفنادق والملاعب وتحويلها إلى مستشفيات ميدانية.

افتتحت نيودلهي مستشفى مؤقتاً يضم 10 آلاف سرير بينما تشدد مدن أخرى القيود على الحركة لتجنّب زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وفرضت عاصمة ولاية كيرالا ثيروفانانثابورام تدابير إغلاق جديدة اعتباراً من الاثنين إذ علّقت حركة النقل العام وسمحت بفتح الصيدليات فقط. وجاءت الخطوة بعدما تم تسجيل مئات الإصابات الجديدة في أنحاء الولاية التي تمّت الإشادة بإجراءاتها لاحتواء الوباء.