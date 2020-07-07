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أستراليا

أستراليا تعيد إغلاق ملبورن إثر ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
أستراليا تعيد إغلاق ملبورن إثر ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا
حقوق النشر  Andy Brownbill/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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تلقى أكثر من خمسة ملايين شخص أوامر بالتزام منازلهم في ملبورن، ثاني مدن استراليا، الثلاثاء مع إعادة فرض حجر جزئي إثر ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19.

وقال دانيال أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا وكبرى مدنها ملبورن إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل الأربعاء وسيستمر لستة أسابيع محذراً السكان من أنه لا يمكن "الإدعاء" بأن أزمة فيروس كورونا المستجد قد انتهت.

وكانت بؤرة جديدة من الإصابات ظهرت في فندق في ملبورن ينزل فيه الأستراليون العائدون من الخارج وكذلك في أحد متاجر "إتش اند أم" في شمال المدينة في أواخر حزيران/يونيو.