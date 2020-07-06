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لبنان

شاهد: سائقو التاكسي في لبنان يتظاهرون احتجاجا على تراجع قيمة الليرة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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شاهد: سائقو التاكسي في لبنان يتظاهرون احتجاجا على تراجع قيمة الليرة
حقوق النشر  Hussein Malla/AP2010
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تظاهر سائقو الأجرة في لبنان أمام وزارة الداخلية احتجاجا على تراجع قيمة العملة المحلية والارتفاع الحاد في الأسعار.

وأغلق المحتجون عدة طرق رئيسية في بيروت وطالبوا بزيادة تسعيرة خدمة سيارات الأجرة، وإعفائهم من دفع ضريبة الطرق.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث بعد أن فقدت العملة المحلية "الليرة" حوالي 80% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، منذ أكتوبر الماضي، ولا تزال قيمتها تتراجع حتى الآن.

وفرضت البنوك قيودا على عمليات السحب والتحويل بالدولار الأمريكي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وتدهور مستوى المعيشة، مع تراجع قيمة الرواتب، ونفاذ المدخرات، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة.

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