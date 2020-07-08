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نهر يانغتسي يغمر الضفاف في ووهان الواقعة في محافظة هوبي وسط الصين - 2020/07/08

فيما اجتاحت الفيضانات محافظة هوبي وسط الصين جراء الأمطار الغزيرة، ساعد رجال الإنقاذ المحليون الطلبة، الذين توجهوا لإجراء امتحانات الدخول إلى الجامعة الوطنية السنوية الصينية، وأوصلوهم حتى أبواب قاعات الإمتحانات. وتسببت العواصف الممطرة التي استمرت يومين كاملين وأدت إلى تساقطات بلغت 186 مليمترا، في فيضانات حاصرت الأهالي، ومنعتهم من الحركة. وقد تكاتفت جهود الشرطة وعناصر الإطفاء ولجان الأحياء والمتطوعين، وتوجهوا إلى منازل الطلبة لتقديم يد العون إليهم.

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