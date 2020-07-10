شاهد: العبور من فنلندا إلى إستونيا على متن قارب يعمل بالطاقة الشمسية

أبحر فريق مكون من ستة فنلنديين على متن قارب يعمل بالطاقة الشمسية في بحر البلطيق، في محاولة لتوعية الناس بأهمية هذه الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

واستغرقت رحلة الفريق من العاصمة الفنلندية هلسنكي إلى العاصمة الإستونية تالين عشر ساعات، مقابل رحلة عادية تستغرق ساعتين ونصف الساعة على متن سفينة تقليدية، لقطع مسافة 90 كيلومترا.

ويبلغ طول القارب عشرة أمتار، وقال باعث المشروع يان كابليتو إن الرحلة جرت على أحسن ما يرام، وإنه كان يشعر بالقلق خشية ألا يصل الفريق إلى تالين لعدم توفر ما يكفي من الكهرباء، ولكن الطقس كان أفضل مما كان متوقعا على حد وصفه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقطع فيها كابليتو بحر البلطيق باستعمال وسائل غير تقليدية مجهزة بألواح شمسية. وكان وكابليتو وصل إلى تالين سنة 2018 على متن "ساونا" عائمة، قبل ان يجدد التجربة على متن طوافة "جاكوزي".