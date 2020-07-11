شاهد: الفيضانات تخلف دمارا واسعا في أنحاء مختلفة من اليابان

هرعت فرق الطوارئ اليابانية للوصول إلى الأشخاص الذين عزلتهم الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي أدت إلى مقتل العشرات وتسببت في أضرار واسعة النطاق، ومازال يتوقع ان تهطل الأمطار بغزارة. ففي منطقة جيفو السياحية وسط البلاد تركت الفيضانات ما بين 1000 و2300 شخصا محاصرين، ولكن منطقة كوماموتو كانت الأكثر تضررا رغم انه تم الوصول إلى جميع المناطق التي كانت معزولة. وقد انهارت الطرق ودمرت المنازل جراء مياه الفيضانات. وكانت الأمطار الغزيرة بدأت في الجنوب الغربي لليابان في وقت مبكر من يوم السبت، وسجل وقوع دمار في جميع أنحاء البلاد. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن الأمطار ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل. وقال رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي إن حوالي 130 ألف عنصر إنقاذ يكافحون الآن من أجل إنقاذ الأرواح البشرية. وتمر اليابان بمنتصف موسم الأمطار السنوي، وغالبا ما تشهد فيضانات مدمرة وانهيارات أرضية، خلال هذه الفترة التي تستغرق أسابيع عدة.
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