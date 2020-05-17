شاهد: الجيش الأميركي يطلق بنجاح طائرته الفضائية السرية X-37B إلى المدار

أطلق الجيش الأميركي اليوم الأحد، من قاعدة كاب كانافيرال (رأس كانافيرال) إلى الفضاء، "الطائرة الغامضة" X-37B بهدف إجراء اختبارات علمية بحسب ما أفادت به وكالة أسوشييتد برس الأميركية.

وأطلق المركبة الصاروخ الحامل أطلس 5 وتعد العملية السادسة من نوعها لإطلاق الطائرة X-37B التي تعمل بالطاقة الشمسية ويتم التحكم بها عن بعد وليس فيها أي طاقم.

وهنا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر القيمين على المهمة والقوات الجوية سريعاً عبر حسابه على تويتر.

ولم يعطِ المسؤولون تفاصيل عن مدى بقاء الطائرة في الفضاء غير أن نائب رئيس شركة بوينغ، المصنعة، نبّه إلى أن المهمة التي تقوم بها الطائرة تتطلب وقتاً أطول كل مرّة.

ودامت المهمة الأخيرة عامين.

وتمتلك القوات الجوية الأميركية طائرتين اثنتين من هذا النوع واجتازتا نحو مليار ميل في الأعوام الثمانية الأخيرة إذا حلقتا 2865 يوماً في المدار بحسب ما يقوله مسؤولون في القوات الجوية.

وكانت بربارة باريت وهي مسؤولة في الجيش الأميركي قالت منذ عشرة أيام إن X-37B ستقوم بوضع قمر صناعي صغير (فالكون سات-8) الذي سيقوم بعدة اختبارات علمية.