"سبيس إكس" ترجئ إطلاق أقمار اصطناعية للمرة الثانية خلال أسبوع

أرجئ مجدداً السبت إطلاق الدفعة العاشرة من أقمار اصطناعية ضمن كوكبة "ستارلينك" من صنع "سبايس إكس" لتوفير خدمة الإنترنت السريع من الفضاء، للسماح بـ"عمليات تدقيق" على ما أعلنت الشركة التي أسسها إلون ماسك.
وغردت مجموعة "سبايس إكس" قبل ساعة من الإقلاع الذي كان مقرراً عند الساعة 14,45 بتوقيت غرينتش السبت من فلوريدا "عدلنا اليوم (السبت) عن إطلاق مهمة ستارلينك العاشرة لإتاحة مزيد من الوقت لعمليات تحقق وتدقيق".
وأضافت الشركة ومقرها في كاليفورنيا أن موعد الإطلاق الجديد سيكون الرابع عشر من يوليو/تموز وذلك بعد تأكيدها لاحقاً الانتهاء من عمليات التدقيق المطلوبة.
وليست هذه المرة الأولى التي تؤجل فيها هذه العملية التي سيوضع بموجبها 57 قمراً اصطناعياً إضافياً في المدار.
فقد سبق أن أرجئت في الثامن من تموز/يوليو وفي 26 حزيران/يونيو بسبب الأحوال الجوية غير المؤاتية.
وفي المجموع، طلبت "سبايس إكس" تراخيص لإطلاق 42 ألف قمر اصطناعي في الفضاء.
وأطلقت أول دفعة من هذه الأقمار الصغيرة في أيار/مايو 2019 وهي باتت تضم المئات منها.