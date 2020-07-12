"سبيس إكس" ترجئ إطلاق أقمار اصطناعية للمرة الثانية خلال أسبوع

أرجئ مجدداً السبت إطلاق الدفعة العاشرة من أقمار اصطناعية ضمن كوكبة "ستارلينك" من صنع "سبايس إكس" لتوفير خدمة الإنترنت السريع من الفضاء، للسماح بـ"عمليات تدقيق" على ما أعلنت الشركة التي أسسها إلون ماسك.

وغردت مجموعة "سبايس إكس" قبل ساعة من الإقلاع الذي كان مقرراً عند الساعة 14,45 بتوقيت غرينتش السبت من فلوريدا "عدلنا اليوم (السبت) عن إطلاق مهمة ستارلينك العاشرة لإتاحة مزيد من الوقت لعمليات تحقق وتدقيق".

وأضافت الشركة ومقرها في كاليفورنيا أن موعد الإطلاق الجديد سيكون الرابع عشر من يوليو/تموز وذلك بعد تأكيدها لاحقاً الانتهاء من عمليات التدقيق المطلوبة.

Standing down from today's launch of the tenth Starlink mission to allow more time for checkouts; team is working to identify the next launch opportunity. Will announce a new target date once confirmed with the Range — SpaceX (@SpaceX) July 11, 2020

Static fire test complete – targeting July 14 for Falcon 9 launch of ANASIS-II from SLC-40 in Florida — SpaceX (@SpaceX) July 11, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي تؤجل فيها هذه العملية التي سيوضع بموجبها 57 قمراً اصطناعياً إضافياً في المدار.

فقد سبق أن أرجئت في الثامن من تموز/يوليو وفي 26 حزيران/يونيو بسبب الأحوال الجوية غير المؤاتية.

وفي المجموع، طلبت "سبايس إكس" تراخيص لإطلاق 42 ألف قمر اصطناعي في الفضاء.

وأطلقت أول دفعة من هذه الأقمار الصغيرة في أيار/مايو 2019 وهي باتت تضم المئات منها.