النمسا تحظر رحلات الطيران من 10 دول بينها دولة عربية.. تعرف عليها

وسعت النمسا من قائمة الدول التي لا يسمح لأسطولها الجوي بالهبوط في مطاراتها، لتشمل 6 دول في غرب البلقان، بالإضافة إلى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا ومصر.

وتحظر النمسا حاليا الرحلات الجوية القادمة من 8 دول، ومنطقة إيطالية واحدة، هي لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة 10 دول جديدة على القائمة، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات فيها، كما أبقت على الثماني دول التي كانت قد أضافتها إلى القائمة، وهي بيلاروسيا والصين وبريطانيا وإيران والبرتغال وروسيا والسويد وأوكرانيا.

واستثنت الرحلات الجوية الخاصة بالشحن، والرحالات التي تعيد النمساويين إلى البلد، بالإضافة إلى العاملين في المجال الصحي أو العمال الزراعيين.