بومبيو يهنئ الديمقراطيين في هونغ كونغ ويدعو لانتخابات "حرة ونزيهة"

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء لتنظيم انتخابات "حرة ونزيهة" في هونغ كونغ، بعدما اعتبرت الصين أنّ الانتخابات التمهيدية التي نظمها المعسكر المؤيد للديموقراطية قد تخرق قانون الأمن القومي الجديد.

وكتب بومبيو على تويتر "تهانينا للمؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ بانتخابات تمهيدية ناجحة. يجب أن تكون انتخابات المجلس التشريعي في ايلول/سبتمبر حرة ونزيهة".

وأرفق بومبيو بيانا قال فيه إن مشاركة أكثر من 600 ألف شخص من هونغ كونغ في الانتخابات التمهيدية أظهرت "رغبتهم في جعل أصواتهم مسموعة في وجه جهود الحزب الشيوعي الصيني لخنق حريات الإقليم".

ووصف مكتب الاتصال، وهو الجهاز التابع للحكومة المركزية الصينية في هونغ كونغ التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، الانتخابات التمهيدية بأنها "استفزاز خطير للنظام الانتخابي الحالي".

وعبر بومبيو في البيان عن "قلق بالغ" بشأن التهديد، قائلا إنه أظهر "خوف الحزب الشيوعي الصيني من الديموقراطية والتفكير الحر لشعبه".

وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعددة من التظاهرات، إلا أنها اتخذت حجماً غير مسبوق العام الماضي وتحولت غالباً مواجهات عنيفة، وذلك طوال سبعة أشهر متتالية.

وبهدف وأد هذا الحراك نهائياً، اقرت بكين أواخر حزيران/يونيو "قانون الأمن القومي" في هونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.

ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهم بتلك الانتهاكات حكماً بالسجن المؤبد.