عمت الاحتجاجات أرجاء العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء، رغم الإجراءات الأمنية التي رافقت الاحتفالات بذكرى الباستيل، وهو العيد الوطني للبلاد.
وانطلقت المظاهرات من ميدان "بلاس دو لا ريبوبليك" بعد دعوات من النقابات الفرنسية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بالقرب من ساحة الإليزيه.
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