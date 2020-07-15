"سنطير فوق رؤوسكم" كيف علق القطريون على صدور حكم المحكمة الدولية في قضية الحظر الجوي

فور إصدار محكمة العدل الدولية، حكمها في قضية الحظر الجوي على قطر من قبل دول خليجية غرد قطريون على تويتر مرحبين بالقرار الصادر لصالح الدوحة ورأوا فيه انتصارا قانونيا جيدا لهم.

وغرد القطريون عبر وسوم دول الحصار وقطر تنتصر في لاهاي وانتصار قطري جديد.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني القطرية عبد الله السبيعي عبر حسابه في تويتر "قطر تحقق انتصارا تاريخيا على دول الحصار في محكمة العدل الدولية"

مضيفا " بصدور هذا الحكم لصالحنا سنكمل إجراءات الشكاوى القطرية في ايكاو و بحول الله سنثبت مجدداً خرق هذه الدول للإتفاقيات الدولية أمام العالم".

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد فرضت حصارا إقتصاديا على قطر في يونيو 2017 تبعه تقييد حركة النقل من وإلى قطر مع منع هذه الدول استخدام مجالها الجوي لصالح الطيران القطري، وقدمت قطر على إثرها شكوى لدى منظمة الطيران الدولي

قرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" التابعة للامم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وكانت المنظمة قررت في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وعبرت الدول 4 فورا عن معارضتها قرار المنظمة مؤكدة أنها ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".

وبدأت الأزمة في الخليج في يونيو-حزيران 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.